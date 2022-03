Hypermoderne gymhal kan trainingsplaats voor nieuwe Nina’s Derwael worden: bouwwerken starten in zomer 2022

De eerste gesprekken voor een gymhal op Sportpark Heikant dateren al van 2008, ver voor de effectieve realisatie van het sportpark in 2016. Sportclubs kregen toen de vraag of ze een behoefte hadden aan een eigen ruimte. Turnvereniging Crescendo - opgericht in 1957 - vond de uitdaging toen te groot. Gymka - ontstaan uit een fusie van twee clubs in 2004 en die sinds 2020 ook nauw samenwerken met dansschool JDA - ging wel aan de slag, maar kreeg het dossier finaal ook niet rond. Waarop de clubs in 2018 de handen in elkaar sloegen en zelfs een intentieverklaring tot een fusie ondertekenden. Nu vier jaar later zijn de plannen klaar en gaat de spade in de zomer in de grond. Het gebouw wordt 51 meter lang, 38 meter breed en heeft een maximale hoogte van 7 meter. Naast een turnzaal met vaste toestellen, komen er ook nog een polyvalente zaal, een danszaal, een keuken en cafetaria, de nodige berging en sanitair én een aantal slaapkamers waar in totaal een 80-tal sporters te slapen kunnen gelegd worden. Eén van de slaapkamers is op het gelijkvloers om toegankelijk te zijn voor mindervalide sporters.

Voordelen

Voor de twee clubs, die samen 850 leden tellen en daarmee met stip de grootste sportclub zullen zijn na de fusie, biedt de nieuwe hal niets dan voordelen. “Wij zitten nu verspreid over zes verschillende locaties”, vertelt Hans Hendrickx van Crescendo. “Dat betekent extra materiaal en toestellen voorzien op de verschillende plaatsen en het opstellen en weer afbreken kost ook veel tijd. Met een grotere zaal kunnen we ook meer groepen tegelijk laten turnen, kunnen we meer variatie aanbieden, kunnen we meer toestellen plaatsen en de veiligheid verhoogt omdat we met valmatten en valkuilen gaan werken.” Tom Van Hauwaert ziet ook alleen maar voordelen. “We kunnen nu turnen aanbieden voor het recreatieve tot het topsportniveau. Dankzij de slaapgelegenheden kunnen we ook zelfbedruipend zijn, want we kunnen turn- en danskampen organiseren en uiteraard ook echte turnwedstrijden.”

Volledig scherm De bouwwerken aan de nieuwe gymhal starten in de zomer van 2022 en zouden in 2023 al klaar moeten zijn. In de turnzaal komt er een vaste opstelling van turntoestellen. Daarnaast is er nog een danszaal, een polyvalente zaal en worden er een aantal slaapkamers voorzien zodat er sportkampen georganiseerd kunnen worden. © Toon Verheijen

Financiering

Het hele project wordt geraamd op 5 miljoen euro. De gemeente Kalmthout prefinanciert 70 procent van de kostprijs voor de bouw van de zalen. De overige 30 procent komt van de clubs. Die laatste staan dan weer 100 procent in voor de financiering van de slaapvertrekken, de cafetaria en keuken en de turntoestellen. De clubs zullen daarna gedurende 30 jaar de lening terugbetalen aan een bedrag van 60.000 euro per jaar, zo'n twee miljoen euro dus. “We hebben voor het project ook een subsidie van 913.000 euro gekregen van Sport Vlaanderen en door het gebouw onder te brengen in het AGB kunnen we ook 885.000 euro aan btw recupereren”, zegt schepen Maarten De Bock. “Het beheer ligt bij de vereniging zelf, net als bij de atletiek-, voetbal- en petanqueclub op het sportpark. Maar de hal komt ook de Kalmthoutse scholen ten goede. Zij kunnen een deel van de turnhal overdag gebruiken.” Ook burgemeester Lukas Jacobs is trots. “Met deze gymhal is ons Sportpark helemaal ingevuld. Het is ook infrastructuur waarmee we ons toch onderscheiden van andere gemeenten.”

De gemeente voorziet ook een andere locatie voor het fietscrossparcours dat in 2016 bij de opening van het sportpark tijdelijk werd aangelegd op het terrein voor de gymhal. Er werd al een nieuw parcours aangelegd aan het station van Kalmthout en het ‘crossboske’ in Heide zal ook verder uitgebouwd worden.

