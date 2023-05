Hommage aan Monsieur Bordeaux-Paris om onderzoek naar syndroom van Kabuki te steunen: “14 uren fietsen om Lia (6) haar leven aangenamer te maken”

Veertien uren fietsen in de hoop om 140.000 euro in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar het syndroom van Kabuki. Met dat opzet zijn Luk Wuyts en enkele familieleden woensdagnacht vertrokken voor een fietstocht van zo’n 200 kilometer, de Memorial Monsieur Bordeaux-Paris in het kader van de Hommage@Herman Vanspringel. Luk koos voor het onderzoek naar Kabuki omdat zijn 6-jarig buurmeisje Lia aan het syndroom lijdt. De fietstocht eindigt donderdag om 16 uur in Grobbendonk. Dat is 14 uur die Herman Vanspringel nodig had om Bordeaux-Paris uit te rijden.