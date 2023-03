Heilig Hartinstituut vraagt aandacht voor ‘menstruatiearmoede’: “Het taboe doorbreken”

De school heeft voor de problematiek ook een samenwerking met CM, het Huis van het Kind en de leerlingenraad. Schepen Silke Lathouwers (CD&V) kwam mee het startschot geven. Ze ondertekende ook symbolisch als eerste de enquête om de BTW op menstruatiemateriaal te veranderen naar 0 procent. De leerlingenraad maakte een mooie poster gemaakt om de boodschap nog sterker over te brengen. “We gaan heel de maand activiteiten organiseren”, zegt Corina de Groot. “Zo willen we het meer bespreekbaar maken. We voorzien hiervoor een aantal projecten aangepast op de leeftijd van de betrokken jongeren. Bedoeling is tevens om deze Menstruatiemaart een structureel onderdeel te laten blijven van het programma op onze school. Het is een thema wat onze leerlingenraad al enige tijd bezighoudt en sinds begin dit jaar voorzien wij als school dus al menstruatieproducten voor de leerlingen op school.”

Inzamelen

Cijfers bewijzen ook dat er aandacht nodig is. 1 op 8 meisjes en vrouwen te kampen hebben met menstruatiearmoede en hebbe, geen financiële middelen om menstruatiemateriaal aan te kopen. Daardoor kunnen ze soms niet naar school, hebben ze stress, last van sociale uitsluiting, angst voor lekken en de bijhorende schaamte. “Tijdens #MenstruatieMaart zetten we extra in op het taboe en zamelen we zoveel mogelijk ongebruikt menstruatiemateriaal in. Tampons, maandverband en menstruatiecups kan je doneren bij boekhandel Bouckaert Pelckmans, apotheek Veraart, kapsalon Kapelly, het OCMW van Kalmthout, het gemeentehuis, de bibliotheek, het zwembad, het dorpshuis Nieuwmoer, dorpshuis Achterbroek, Huis van het Kind en het Instituut Heilig Hart.