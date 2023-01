Heicross aan vierde editie toe: “Langer parcours, groot scherm met live-beelden en eerbetoon aan Luc en Joris Van Wesenbeeck”

De Lukebikers zijn klaar om er een lap op te geven. Ze willen er opnieuw een familiespektakel van maken in Heide. “We zijn toe aan onze vierde editie”, vertelt Arvid Van Wesenbeeck. “Maar wel met wat nieuwigheden. Zo is er uiteraard de reeks ‘8ste ereprijs Luc Van Wesenbeeck’, maar dit jaar dus jammer genoeg ook de reeks ‘1ste ereprijs Joris Van Wesenbeeck’. Mijn neef was medebezieler van de Heicross, maar overleed in 2020. Op deze manier willen we hem eren. Daarnaast hebben we een volledig vernieuwd parcours door de heraanleg van het Heidestatieplein en dat betekent 900 meter meer crossplezier. We voorzien een groot scherm waarop live beelden zullen uitgezonden worden. De afterparty vindt plaats in ’t Centrum.”