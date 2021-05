Héél Kalmthout in rouw na overlijden supervrijwilliger Jaro (42): “Gouden jongen, eeuwige glimlach en vooral altijd paraat, voor iedereen”

Brecht/Wuustwezel/Brasschaat Brecht en Wuustwezel stellen zich burgelijke partij in onderzoek naar brand op Groot Schietveld

7 mei De gemeenten Brecht en Wuustwezel stellen zich burgerlijke partij in het onderzoek naar de brand op het Groot Schietveld. Een juridische beslissing om als betrokken partij betrokken te worden bij het resultaat van het gerechtelijk onderzoek naar de oorzaak. De brand die ontstond na schietoefeningen door militairen legde meer dan 500 hectare heide in de as. De oppositie stelt zich vragen bij de schietoefeningen en Groen oppert zelfs om het gebied om te vormen naar een natuurgebied en uit te kijken naar een alternatief voor de militairen.