Heb je nood aan financiële steun? Vraag dan voor 1 oktober je premies aan

Personen met specifieke medische noden kunnen in aanmerking komen voor de sociale correctie op de huisvuilbelasting. Het gaat uitsluitend om medische noden die voor aanzienlijk meer restafval zorgen. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor personen die voor inzameling van hun restfractie een beroep doen op de gemeentelijke ophaling in containers. De correctie wordt per kalenderjaar toegekend en bedraagt 50 euro. De zorgtoelage bedraagt 250 euro en om hiervoor in aanmerking te komen moet je een inwoner van Kalmthout zijn, zorgbehoevend en ouder dan 21 jaar zijn of instaan voor de opvoeding van een zorgbehoevende jonger dan 21 jaar. Zorgbehoevenden die in een residentiële voorziening verblijven, komen niet in aanmerking voor deze premie. Wanneer je huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas gebruikt ontvang je in sommige gevallen een verwarmingstoelage. Dat bedrag hangt af van de brandstofsoort, prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.