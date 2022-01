Grote verslagenheid om overlijden van Wim Van Veldhoven van Brouwerij Cassimon

Brecht Schietoefe­ning op Groot Schietveld liep fout af en deed 570 hectare natuur in vlammen opgaan: “We willen militairen niet weg, maar dit mag nooit meer kunnen gebeuren”

De grootste natuurbrand ooit in België legde in april liefst 570 hectare - of 800 voetbalvelden - aan bos en heide op het Groot Schietveld in de as. De rookwolk was volgens satellietbeelden van NASA kilometers hoog zichtbaar. De brand was ontstaan tijdens schietoefeningen van militairen. De burgemeesters van Brecht en Wuustwezel hopen dat het onderzoek duidelijk maakt wat er fout is gelopen en wie er verantwoordelijk is. “Maar Defensie weet ook dat dit niet meer mag gebeuren”, zegt boswachter Harry Thys.

27 december