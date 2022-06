Grot aan de Missiehuislei in ere hersteld: “We wilden er stilteplaats van maken”

De Kade en Kon-Tike zijn afdelingen van Heder. Op de site aan de Missiehuislei worden kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking opgevangen. Ze droomden er al een tijdje van om de grot te renoveren en in te richten als stilteplek. “Ze stelden ons de vraag en we zijn er graag op ingegaan”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Onze mensen van de technische dienst hebben de coniferen verwijderd en die vervangen door lindebomen en lijsterbes. Zo ligt ze ook wat minder verscholen.” Bij Heder zijn ze heel blij met het resultaat. “De meerpaal in het midden vormt een herdenkingsmonument. Wanneer één van de bewoners van De Kade sterft, hangen we hier voor hen een gedenkplaatje op. Door een heel stuk van het terrein voor de grot te verharden, is dit ook beter toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Van de oorspronkelijke zitbankjes die voor de grot stonden, kon de aannemer er twee hergebruiken. Er komen later nog nieuwe houten zitbankjes bij”, legt Luc Van Gils uit.