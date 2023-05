GroenRand doet ultieme poging om gemeenten te overtuigen van Nationaal Park: “Wij zien landbouw zelfs als een belangrijke partner”

Koppel uit Kapellen staat in Vlaamse canon: “Puur toeval dat wij als eerste holebi’s mochten trouwen”

De langverwachte Vlaamse canon is een feit. Zestig ‘vensters’ — gaande van personen tot gebeurtenissen — worden in meer dan driehonderd pagina’s over een geschiedenis van twaalfduizend jaar uitgelicht. Eén van die opgenomen hoogtepunten is het holebihuwelijk in België. De primeur was twintig jaar geleden weggelegd voor Christel Verswyvelen (57) en Marion Huibrechts (63) uit Kapellen. “Pas nu beseffen wij echt wat voor belangrijke mijlpaal in de geschiedenis ons huwelijk is geweest.”