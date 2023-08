NET OPEN. Hondenshop Bark ‘n’ Bite in Hoevenen biedt ook specialere items voor viervoe­ters en hun baasjes

Speeltjes en voeding voor honden zijn eenvoudig te vinden in vele winkels. Al is dat voor specifiekere artikelen zoals harnassen, stevigere leibanden of bijtmouwen minder het geval. Daarom heeft het duo achter ‘Onze Hondenschool’ in Kapellen de speciaalzaak Bark ‘n’ Bite opgestart in Hoevenen (Stabroek). “Voor wat bijzondere items hoef je dus niet langer naar West-Vlaanderen, Limburg of Nederland”, vertellen uitbaters Sofie Peeters (42) en Peggy Van Der Sijpt (55), bij wie de honden zelfs mogen passen.