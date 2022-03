Gemeente stelt deel Diesterweg en voormalig schoolgebouw Zon en Hei ter beschikking voor vluchtelingen uit Oekraïne

De komende dagen en weken zullen meer en meer Oekraïense vluchtelingen neerstrijken in onze gemeenten. Naast private initiatieven is het de bedoeling dat steden en gemeenten ook collectieve opvangplaatsen voorzien. “Wij voorzien daarvoor de Diesterweg en het voormalige schoolgebouw Zon en Hei aan de Max Temmermanlaan. We kregen daarvoor de toelating van de stad Antwerpen want we hebben die gebouwen in erfpacht”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Daarbij komt inderdaad ook nog de pastorij in Nieuwmoer. Daar vangen we al één gezin op en er is plaats voor een tweede. In totaal zullen we zo 60 plaatsen hebben. We voeren nog gesprekken rond het voormalig asielcentrum aan de Putsesteenweg en met sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning om nog meer aanbod te creëren.” Oppositiepartij N-VA juicht het initiatief van de gemeente toe. “Op deze manier zorgen we voor extra opvangplaatsen, zonder dat dit ten koste gaat van andere hulpbehoevenden uit onze gemeente. We hopen dat de eerste mensen snel op deze nieuwe locaties terecht kunnen”, klinkt het bij N-VA Kalmthout.