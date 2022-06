Gemeente en Pidpa ondersteunen waterprojecten in Congo en Haïti

Kalmthout verleent via de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) jaarlijks financiële steun aan projecten in het Zuiden. Projecten rond drinkwater, zoals die in Congo en Haïti, komen in aanmerking voor een dubbele subsidie dankzij een samenwerking met HidroPlus (PIDPA). “Elke inwoner van Kalmthout die een bepaalde link heeft met een organisatie of project in een ontwikkelingsland kan bij de GROS een projectsubsidie aanvragen”, zegt voorzitter van de GROS Herman Huybregts. “Jaarlijks krijgen we toch zo’n vijftien dossiers binnen.” Drinkwatermaatschappij Pidpa levert water in Kalmthout en verdubbelt telkens het bedrag dat de gemeente voorziet als subsidie. “Dit keer is er gekozen voor projecten van drinkwatervoorziening en afwalwaterbehandeling in Congo en Haïti”, zegt Marc Konings.