Geboortebos 190 bomen rijker dankzij vruchtbaar 2021

In Kalmthout werden er in 2021 190 baby’s geboren en dat is een pak meer dan in 2020. Toen waren er 157 geboortes. De meisjes waren in 2021 opnieuw in de meerderheid met 99 ten opzichte van 91 jongens. De meeste geboortes vonden plaats in mei (26). Bij de geboortes waren er ook zeven tweelingen. Amélie was de populairste naam want die werd vier keer gekozen.