Garagist is hinder naburige padelvelden kotsbeu: “Spelers forceren draadafsluiting om ballen te recupereren”

Padel is dé hype van het moment. Ontdek hier waar het kan en je straks zal kunnen spelen in jouw buurt: “Eén keer spelen en je bent verkocht”

6 maart Padel is hipper dan ooit. De mix tussen tennis en squash, op een terrein met glazen wanden, is de snelst groeiende sport in Vlaanderen en voor velen dé ontdekking in dit coronajaar. Door die enorme populariteit — het is racen om een plekje te bemachtigen — worden er overal extra terreinen aangelegd. Wat maakt padel zo geliefd? Wij vroegen het aan fervente (top)spelers en uitbaters van clubs. En -vooral- waar kan ik terecht in mijn buurt? En waar staan extra velden ingepland?