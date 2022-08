Fietserstunnel krijgt een nieuwe verflaag met kunstwerk ‘Voor altijd in beweging’

Na inspraak van het bestuur en jongeren via de jeugddienst werd er groen licht gegeven om de tunnel om te toveren tot een kunstwerk. Streetartorganisatie Treepack en de gemeente Kalmthout fristen samen de fietserstunnel ter hoogte van de Turfvaartlaan op. Het idee achter het werk is beweging. De Antwerpse kunstenaar Simon Mannaerts wil voorbijgangers activeren zelf in beweging te blijven en anderen te inspireren in beweging te blijven. We kunnen zien hoe jongere generaties in harmonie leven met de natuur. Daarnaast zien we de oudere generatie, die hun jeugd herontdekken. Zo skate er bijvoorbeeld een grootvader doorheen de tunnel en zien we grootmoeders op een step. Kalmthout zal samen met het streetartcollectief Treepack nog meer kleur in de straten brengen.