Fermie Fie is beste starter van 2021: “Kinderen het boerderij- en buitenleven beter leren kennen”

KalmthoutSofie Verhoeven is verkozen als Beste Starter in 2021, een wedstrijd die Open Vld organiseert. De zaakvoerster van Ferme Fie is gestart met een project om kinderen het boerderijleven te leren kennen op en een enkele dag of tijdens een kamp. Bij Hoeve Brughmans kan je ook terecht voor verjaardagsfeesten. Ze kreeg een cheque van 200 euro.

Sofie Verhoeven geeft les in het Mater Salavtoris en begeleidt daar leerlingen bij het opstarten van miniondernemingen. Bloed kruipt waar het niet gaan kan, zeggen ze dan wel eens. Omdat ze zelf helemaal verknocht is aan de plaats waar ze woont, dacht ze zelf eens een ‘minionderneming’ op te richten. “Ik wil kinderen weer wat kennis bijbrengen over het boerderijleven”, zegt Sofie die haar zaak Ferme Fie doopte. “Kinderen weten niet eens meer dat een wortel uit de grond komt.”

Moestuin

Kinderen die naar Ferme Mie komen, worden door de ouders afgezet op de parking van Sportpark Heikant. Daar worden ze opgehaald door Sofie en zij gaat dan samen naar de overkant. “Op een typisch verjaardagsfeestje verzorgen de kinderen de dieren, helpen ze in de moestuin, rijden ze op een pony en maken ze lekkernijen met lokale producten. Mijn kinderen helpen vaak mee, want zij heeft bijvoorbeeld haar eigen paard dat ze voorstelt. Ik heb wel het gevoel dat ouders op zoek zijn naar alternatieve verjaardagsfeestjes in plaats van thuis of in een speeltuin,” aldus Sofie. “Corona heeft die trend misschien zelfs versterkt.”

Volledig scherm Sofie Verhoeven werd met Ferme Fie verkozen tot beste starter. © Toon Verheijen

Toerisme

Het concept werkt wel. “Er komen zelfs vriendengroepen van vrij ver die hun kinderen hier dan afzetten en zelf in de heide gaan wandelen of een terrasje gaan doen”, zegt Sofie. “Dan voel ik me echt een facilitator van het Kalmthoutse toerisme. Ik denk dan ook niet dat die trend snel zal gaan liggen. Zelf heb ik nog veel inspiratie om Ferme Fie te doen groeien, bijvoorbeeld door ook overnachtingen mogelijk te maken. Maar ik moet er wel op letten dat het combineerbaar blijft met mijn werk als leerkracht.”

Sofie Verhoeven kreeg de prijs uit de handen van Caroline Donnet (winkelvereniging Heide), Nico De Prest (De Kroon/De Schuur/Bar Choc) en Marij Cools (loopbaancoach). “Sofie is heel gemotiveerd en kan iedereen enthousiasmeren voor haar project. Het is daarom niet verwonderlijk dat haar onderneming in een jaar tijd zo snel gegroeid is.”