Energie- en klimaatsubsidies tot respectievelijk 250 en 500 euro

De klimaatverandering wordt de laatste jaren steeds meer tastbaar en heeft een duidelijk effect op de leefbaarheid, ook in Kalmthout. “In mei 2022 keurde de gemeenteraad al het nieuwe energie- en klimaatactieplan goed”, vertellen schepen voor milieu Silke Lathouwers en burgemeester Lukas Jacobs. “Het voornaamste doel is om de lokale CO2-uitstoot met 40% te verminderen tegen 2030. Om die doelstellingen te behalen, keurde de gemeenteraad het subsidiereglement goed voor energiebesparende en klimaatadaptieve maatregelen bij de mensen thuis. Met die steunmaatregelen willen we onze inwoners mee aanzetten om energiezuinige en klimaatvriendelijke ingrepen te doen in en rond hun bestaande woning. De subsidies komen boven op de financiële tegemoetkoming via de Vlaamse ‘mijnverbouwpremie’.”

Klimaat

Inwoners kunnen per categorie éénmalig per persoon en per woning een subsidie aanvragen. Het gaat om muurisolatie, isoleren van daken en vloeren, hoogrendementsglas, een zonneboiler, warmtepompen of het behalen van een EPC-label. Woningen moeten wel minstens vijf jaar oud zijn. “Daarnaast zijn er nog subsidies op vlak van klimaat waar we tot maximaal 500 euro geven”, zegt schepen Lathouwers. “Daar gaat het bijvoorbeeld om een groendak, regenwaterput of het ontharden van de oprit. De premies kunnen aangevraagd worden vanaf 1 januari.”