Eeuweling in Sint-Vincentius: Maria is 100 jaar geworden

Stabroek Stabroek supportert voor dorpsge­noot Kristof in finale van Big Brother

De finaleweek van Big Brother 2022 is aangebroken. In Stabroek wordt fervent gesupporterd voor deelnemer en dorpsgenoot Kristof Timmermans (30), die intussen al bijna drie maanden in het huis zit. Er zijn verschillende stemborden opgedoken in het straatbeeld. Die moeten de aardrijkskundeleerkracht - alias schlagerzanger Kristof Carpentier - mee naar de overwinning van het televisieprogramma stuwen. Komende zaterdag raakt bekend of hij met de jackpot van intussen bijna 60.000 euro naar huis mag. Stemmen kan weldra via de website www.goplay.be/big-brother.

21 maart