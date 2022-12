Eerste schaatsers wagen zich op ijs (maar om echt zeker te zijn wacht je best tot dit weekend)

Gooreind Bistro Kotee baadt in kerstsfeer: “We gaan tijdens de feestdagen maximaal open”

De uitbaters van Bistro Kotee in Gooreind hebben hun zaak ondergedompeld in ware kerstsfeer. Waar je ook gaat zitten in de kleine maar gezellige zaak van Koen en Natasja Verberck kan je wel iets van kerstversiering bewonderen. En uiteraard zijn ook de volledig zelfgemaakte taarten en biscuits van Natasja in het thema zoals een kerstbusch in de vorm van een kerststalletje. “We gaan ook op de feestdagen open, want dit is dé periode van het jaar om gezelligheid te creëren”, zeggen Koen en Natasja.

4 december