Drie keer de hoogste berg ter wereld oprijden in 127 uur tijd: Ben Elst (46) verbreekt wereldrecord Everesting offroad

Essen Rakata Festival klaar voor eerste editie: “Met klooster­tuin meteen een unieke locatie”

De spanning begint er stilaan wat in te komen voor Kamal Salmanian (23) en Jeff Guns (21). Over negen dagen vindt de allereerste editie van hun Rakata Festival plaats in de tuin van de Redemptoristen in Essen. Op het podium staan onder meer Bilal Wahib, Pommelien Thijs en DJ Lady S. De twee jonge gasten hebben ook een aantal unieke fashionstands want dat blijft het opzet van hun Rakata Festival. “Op ons festival kunnen bezoekers hun liefde voor muziek en mode combineren”, vertellen de twee.

22 juli