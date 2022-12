Door het duinenlandschap, langs heerlijk geurende dennenbossen: ontdek de Kalmthoutse Heide vanop de fiets

KalmthoutZin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Om het jaar goed af te sluiten staan deze week de tien opmerkelijkste recreatieve fietsroutes van 2022 in Vlaanderen op het programma. Zo ontdek je aan de hand van een tocht van 60 kilometer de omgeving rond de Kalmthoutse Heide.

Startplaats: Kalmthout, 60,2 kilometer Meer wandel- en fietsroutes vind je hier.

De allereerste bewegwijzerde themaroute in de Kempen, voorgesteld in 1975, blijkt decennia later nog net zo populair als destijds. Met in de hoofdrol de Kalmthoutse Heide, één van de oudste en grootste natuurreservaten van ons land. Je ontdekt er een goudkleurig duinenlandschap, rustgevende vennen en heerlijk geurende dennenbossen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kalmthoutse Heide © BELGA

Een van de eerste bezienswaardigheden op de route is het Arboretum in Kalmthout. De schitterende botanische tuin met wisselende tentoonstellingen is zeker de moeite waard om even tijd te nemen voor een bezoekje. Je vind er meer dan 7000 plantensoorten uit de hele wereld. Ieder seizoen biedt een nieuwe ontdekkingstocht in de tuin. Geniet van de fruitbloesems in de lente, de vlindertuin in de zomer, het prachtige kleurenspektakel in de herfst of de bloesems van de toverhazelaar in de winter. Nagenieten doe je met een streekbiertje of lekker stukje gebak in de cafetaria.

Naast Kalmthout, ligt Ook Essen op de route. In Gemeentelijk Domein Wildertse Duintjes, een heuvelachtig natuurgebied, kwaken de padden in de kikkerpoel er vrolijk op los. Iets verderop vind je natuurgebied de Maatjes, een moerasrietlandschap in het Nederlandse Zundert en Belgische gemeenten Wuustwezel en Kalmthout. Nabij het punt waar de drie gemeenten elkaar raken, is een 7 meter hoge uitkijktoren gebouwd, van waarop je over de wijde omgeving kan uitkijken.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Uitkijktoren De Klot aan het moeraslandschap. © VTT

Zin in een bezoekje aan een museum? Ook die liggen op de route. Zo ontdek je alles over het leven en werk van Willy Vandersteen in het Suske en Wiske Kindermuseum en wordt je in het Bijenteeltmuseum ondergedompeld in de wereld van nectar, stuifmeel en honing.

De belangrijkste stop op deze route is uiteraard de Kalmthoutse Heide. De afwisseling van heide, vennen, duinen en bossen zorgt voor een fantastisch landschap. Je treft er heel wat zeldzame planten en dieren aan. Ga zeker eens langs natuureducatiecentrum De Vroente voor meer informatie over het ontstaan van de heide en de planten en dieren die er zich thuis voelen.

Deze fietstocht, samengesteld door Toerisme Provincie Antwerpen , vind je ook hieronder terug. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.