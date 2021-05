DNA-analyse brengt bewijs: geen hond, maar wolf beet schapen dood op Kalmthoutse Heide

Ontsnap even aan de realiteit: de beste 5 sciencefic­ti­onse­ries om te streamen

9:30 Door de toevoeging van HBO Max werd het aanbod van Streamz afgelopen maandag uitgebreid met enkele kleppers van formaat, met sciencefictionserie ‘Raised by Wolves’ van ‘Alien’-regisseur Ridley Scott als uitschieter. De ideale gelegenheid – als u het ons vraagt – voor een overzicht van de strafste sf-reeksen uit streamingland. Denk maar aan de opstand van de machines in ‘Westworld’ (Streamz), ‘Star Wars’-magie in ‘The Mandalorian’ (Disney+), het gekoloniseerde zonnestelsel uit ‘The Expanse’ (Prime Video) en het postapocalyptische ‘Travelers’ (Netflix).