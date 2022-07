Den Beer van Nieuwmoer is klaar voor nieuwe stunt (voor het goede doel): “Zes keer de hoogtemeters van de Mount Everest achter elkaar afleggen. Zot hé”

Kalmthout Organisa­tie dankfeest Jaro schenkt meerij­fiets aan De Kade

De organisatoren van ‘Bedankt Jaro’ overhandigden vrijdag de ‘meerijfiets’ aan de bewoners en medewerkers van De Kade in de Missiehuislei in Kalmthout. Ze deden dat in aanwezigheid van de familie van Jaro De Bruyne.

3 juli