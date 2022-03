Dames van Iris Lingerie schitteren in nieuwe campagne van lingeriemerk Prima Donna

Normaal had de fotoshoot al eerder moeten plaatsvinden, maar door corona werd dat telkens uitgesteld. “De fotoshoot was een superfijne dag”, vertellen de dames van Iris Lingerie. “We werden in de watten gelegd en op ons gemak gesteld. We zijn geen professionele modellen maar voelden ons wel zo.” Ondanks dat de dames het gewend zijn om een hele dag in een lingeriezaak te staan, was model spelen toch best spannend. “Er was toch een klein ‘stresske’”, lachen ze. “Op onze social media zien de volgers ons ook al eens voorbij komen in een beha om een nieuw model te laten zien, maar dit was toch iets helemaal anders. Toch zijn we heel blij en trots dat we deze kans hebben gekregen. We zijn op en top vrouw en zien er stralend uit in onze lingerie, gewoon zoals we zijn mét hier en daar een uitstekend rolletje,” zegt zaakvoerder Annelies.