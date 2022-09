Chiro Myin organiseert voor 15de keer Bal-tazaar: “Kruisbos ideale locatie om duizenden jongeren veilig te laten feesten”

Bal-tazaar is een evenement van de Chiro Myin uit Kalmthout. Voor de vijftiende editie slaan ze deze keer de tenten op aan het Kruisbos waar ook de Hoevefeesten plaatsvinden. “We zijn ooit gestart aan onze lokalen achter de post en daarna verhuisden we naar de Heikantstraat”, vertelt Nina de Koning van Chiro Myin. “Nu dus het Kruisbos. We zochten een plaats waar we voldoende ruimte hebben en waar we alles veilig kunnen organiseren en dat hebben we aan het Kruisbos zeker gevonden. Die plek ligt op wandelafstand van de Foxemaatstraat waar we in 2019 de vorige editie deden. Nog steeds centraal in Kalmthout, want van in Kruisbos zie je de kerk van Kalmthout-centrum staan”, lacht Nina.

Volledig scherm Enkele sfeerbeelden van vorige edities van Bal-tazaar. © RV / Jelle Jansegers Photography

Fiets

Chiro Myin trekt in het weekend van 1 oktober twee tenten op aan het Kruisbos. “In de grote feesttent staan zaterdagavond in totaal 5 DJ’s op ons podium”, gaat Nina verder. ‘Bryan V. trekt het feest op gang. Daarna volgen Karakals, Prego & Cuzino en Arthur Lewis. DJ Michael Amani sluit af op het hoofdpodium. In de Salitosstage, onze kleine tent, geven de vier lokale DJ’s Steiner, DJ Enni Baks, Averix en DJ Sep het beste van zichzelf. Zoals de bezoekers van Bal-tazaar intussen gewend zijn, openen wij met een happy hour van 21 tot 22 uur, waarbij je twee drankjes voor de prijs van één krijgt.” De organisatie doet aan de jongeren ook de oproep om zoveel mogelijk met de fiets te komen. “Er is een ruime fietsparking. Jassen en truien voor op de terugweg kan je veilig achterlaten in onze vestiaire. We organiseren een kiss- en ridesysteem waarbij je met de auto van in de Foxemaatstraat in Kalmthout het Kruisbos kan bereiken. Het aankopen van eet- en drankbonnen kan je vooraf online doen of op het terrein betalen via bancontact.”

Volledig scherm Enkele sfeerbeelden van vorige edities van Bal-tazaar. © RV / Jelle Jansegers Photography

Barbecue

Een dag voor de tentfuif staat een grote barbecue op het programma waar iedereen welkom is. “Jong en oud zijn welkom om aan democratische prijzen lekkere vleesjes te komen smullen. Voor jeugdbewegingen voorzien we een speciaal tarief. Die barbecue is voor ons de ideale opwarmer voor zaterdag. Na veertien edities weten we wel hoe het er aan toe gaat, maar de eerste keer op een nieuwe locatie maakt het toch weer een beetje spannend”, besluit Nina. Meer info: https://bal-tazaar.be

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.