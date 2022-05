Buurtbewoners Rozeneind tekenen bezwaar aan tegen nieuw gemeentehuis: “Van onze kindvriendelijke wijk zal er niks overschieten”

Het nieuwe gemeentehuis van Kalmthout aan het Kerkeind zou er normaal tegen 2025 moeten staan. Het huidige kantoorgedeelte wordt afgebroken net als de oude brandweerkazerne. Naast de nieuwbouw komt er ook een nieuwe parking en wordt de omgeving heraangelegd. De buurt heeft onder meer problemen met het feit dat de nieuwe parking van het gemeentehuis te bereiken is via het Rozeneind. “In 2019 werd ons beloofd dat de parking vooraan zou komen, maar nu zien we ze dus achteraan liggen en wordt alle verkeer door de wijk gestuurd”, klinkt het in een persbericht dat de buurtbewoners als groep verstuurden. “Met de mogelijke komst van het politiekantoor en de uitbreiding van de wijk achter het Rozeneind gaat het alleen maar drukker worden. Het lijkt er dus sterk op dat er van die kindvriendelijke wijk die destijds werd beloofd, maar weinig overblijft.”

Volledig scherm Een impressie van hoe het nieuwe gemeentehuis en de omgeving in Kalmthout er binnenkort gaat uitzien. © Gemeente Kalmthout / Scanbie

Vijf bladzijden opmerkingen

Het bezwaar dat door 61 buurtbewoners werd ondertekend, is in totaal vijf bladzijden lang. Naast de mobiliteit worden er ook vraagtekens geplaatst bij een mogelijke PFAS-vervuiling, bij de hoeveel bebouwde oppervlakte en bij de parking die ze liever ondergronds zien komen zodat er boven meer plaats is voor groen. Burgemeester Lukas Jacobs is van plan om de buurtbewoners nogmaals uit te nodigen om misverstanden uit de wereld te helpen. “De weg wordt nu al gebruikt om de parking te bereiken”, zegt Lukas Jacobs. “Toen zo’n tien jaar geleden de verkaveling werd gemaakt, werd afgesproken dat de toegangsweg zou dienen voor de ontsluiting van het achterliggende gebied. Daar zijn zelfs gronden voor afgestaan. Maar het verkeer zal enkel op de ‘hoofdweg’ Rozeneind rijden. In de zijstraatjes die doodlopend zijn, zal het verkeer niet komen. Bovendien zal de brandweer géén gebruik maken van die ontsluitingsweg. Zij zullen nog altijd via het Kerkeneind wegrijden bij interventies. En wat betreft het politiegebouw: dat zal een ontsluiting krijgen via de Foxemaatstraat en niét het Rozeneind.”

Parkingkeuze

Dat de parkingkeuze op de achterkant is gevallen, is volgens Jacobs ook logisch. “We wilden van de ruimte voor het gemeentehuis een belevingsplein maken”, zegt Jacobs. “Als we daar zouden gaan parkeren, dan valt dat weg. We lezen ook de bemerking dat we misschien beter ondergronds zouden gaan, maar dat zou de kostprijs alleen maar fors opdrijven. Pas op, we hebben zeker begrip voor de bemerkingen en zijn bereid om opnieuw in gesprek te gaan met de buurtbewoners om de situatie aan te kaarten.”

Volledig scherm Een impressie van hoe het nieuwe gemeentehuis en de omgeving in Kalmthout er binnenkort gaat uitzien. © Gemeente Kalmthout / Scanbie

Volledig scherm Een impressie van hoe het nieuwe gemeentehuis en de omgeving in Kalmthout er binnenkort gaat uitzien. © Gemeente Kalmthout / Scanbie