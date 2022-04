Brandwachters op Kalmthoutse Heide nemen gloednieuwe, hogere brandtoren in gebruik: “Als je boven staat, kan je zelfs het MAS zien”

De oude brandtoren op de Kalmthoutse Heide heeft er dertig jaar gestaan en was nog een stalen constructie die door toenmalige constructiewerker Achilles Oerlemans werd gebouwd. Zijn zoon Jan Oerlemans is als schepen van Openbare Werken nu ook een een beetje betrokken bij de bouw. “De oude toren heeft zijn dienst gedaan, maar hij was eigenlijk te klein geworden”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Sommige bomen er rond waren te groot geworden waardoor het uitzicht van de torenwachters niet meer ideaal was. Bovendien hadden we ook geleerd uit de grote heidebrand van 2011 - waarbij 600 hectare in vlammen opging - dat er ook nood was aan betere communicatie. Daarom zijn we ook blij dat telecommunicatienetwerk ASTRID van de hulpdiensten mee heeft geïnvesteerd.”

De brand in 2011 zal iedereen in Kalmthout én in de verre omgeving nog vers in het geheugen liggen. Toen gingen 600 hectare in vlammen op. De brandweer was drie dagen en drie nachten met honderden manschappen in de weer. Nadien werden er al heel wat verbeteringen aangebracht aan de veiligheid.

Verademing

De nieuwe brandtoren is 42 meter hoog, inclusief de zendmast. Op 12 en 24 meter hoogte zijn er twee uitkijkplatformen gemaakt voor de toeristen met ook de nodige informatieborden. Nog eens acht meter hoger hebben de torenwachters hun nieuwe werkruimte gekregen. Ze kunnen zelfs binnen plaatsnemen in een ‘torenwachterscabine’. Bert De Vynck is al zeven jaar een van torenwachters. Hij wist in 2017 nog een grote brand te vermijden door héél alert te reageren en meteen de hulpdiensten te verwittigen. “Deze nieuwe toren is echt een verbetering”, zegt Bert De Vynck. “Het is vooral gemakkelijker om boven te geraken en het is veel comfortabeler (lacht). Het is een heel ander zicht en we moeten ons opnieuw wat oriënteren, maar alles moet een beetje wennen in het begin. Ik heb er nu al een paar keer opgezeten. Leuk om ook verder te kunnen zien want je kan zelfs het MAS zien als het echt helder weer is of de torens van Doel.”

Dat beamen ook André D’Hoine (76) en Rudi Lambrecht (63). André is al enkele jaren vrijwilliger. Rudi heeft zich nog maar pas aangemeld. “Dit is echt een prachtige locatie om enkele uren door te brengen en ermee voor te kunnen zorgen dat er geen grote branden meer uitbreken.”

De nieuwe brandtoren op de Kalmthoutse Heide is officieel in gebruik genomen. Voor de brandwachters zal het veel comfortabeler werken zijn.

Nog investeringen

De nieuwe brandtoren kostte zo’n 800.000 euro waarvan de gemeente te helft betaalde. De overige centen kwamen van ASTRID en het Agentschap Natuur en Bos. “De bedoeling is dat er nu bovenop de toren ook nog een camera komt die rookpluimen kan detecteren”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “Die technologie bestaat al en wordt verder uitgewerkt door de Universiteit Antwerpen. Daarnaast bestaan er ook nog plannen om in totaal zeven kilometer bluswaterleidingen aan te leggen.”

De brandweer kwam het gebouw inzegenen.

Volledig scherm De nieuwe brandtoren op de Kalmthoutse Heide is officieel in gebruik genomen. Voor de brandwachters zal het veel comfortabeler werken zijn. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De nieuwe brandtoren op de Kalmthoutse Heide is officieel in gebruik genomen. Voor de brandwachters zal het veel comfortabeler werken zijn. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De nieuwe brandtoren op de Kalmthoutse Heide is officieel in gebruik genomen. Voor de brandwachters zal het veel comfortabeler werken zijn. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De nieuwe brandtoren op de Kalmthoutse Heide is officieel in gebruik genomen. Voor de brandwachters zal het veel comfortabeler werken zijn. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De nieuwe brandtoren op de Kalmthoutse Heide is officieel in gebruik genomen. Voor de brandwachters zal het veel comfortabeler werken zijn. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De nieuwe brandtoren op de Kalmthoutse Heide is officieel in gebruik genomen. Voor de brandwachters zal het veel comfortabeler werken zijn. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De nieuwe brandtoren op de Kalmthoutse Heide is officieel in gebruik genomen. Voor de brandwachters zal het veel comfortabeler werken zijn. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De nieuwe brandtoren op de Kalmthoutse Heide is officieel in gebruik genomen. Voor de brandwachters zal het veel comfortabeler werken zijn. © Klaas De Scheirder