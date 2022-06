Boerinnen trakteren op appel tijdens Hoevefeesten: “Overtuigen dat landbouw niet mag verdwijnen”

Het openbaar onderzoek naar het ‘Programmatisch Akkoord Stikstof’ (PAS) is vrijdag afgelopen. In het ontwerp heeft de Vlaamse regering een heleboel maatregelen afgekondigd, die de uitstoot van stikstof moet terugdringen, wat de natuur ten goede zou komen. Het stikstofakkoord zou de land- en tuinbouw een duidelijk juridisch kader moeten bieden. Al is de impact op de agrarische sector groot, omdat die vooral door mest wel wat ammoniak (verbinding van stikstof en waterstof) produceert. En dat moet tegen 2030 sterk verminderen.

Generatie op generatie

De voorwaarden voor landbouw in de buurt van natuurgebieden zijn het strengst in het stikstofakkoord. Dat baart de boeren nabij het Grenspark Kalmthoutse Heide dan ook grote zorgen, zeker als dat domein de titel van nationaal park zou krijgen en van de huidige 6.000 hectare in een termijn van 20 jaar dus zou uitbreiden tot 10.000 hectare. “Dan komt de natuur steeds dichterbij op gronden waar boeren al generaties lang actief zijn. Niet meer mogen bemesten zou een groot probleem zijn”, zegt woordvoerster Sabina Vandeweyer, die een melkveebedrijf runt in Wuustwezel.

“Met de voorgestelde kritische waarden van stikstofdepositie komt elk Vlaams boerenbedrijf in de gevarenzone. Jammer, want bij de jongeren is nog een enorm potentieel. Minister Demir zegt dan dat het stikstofakkoord nodig is, zodat de jongsten ooit nog boer kunnen worden. Maar zo werkt dat niet. Als er één generatie tussenuit valt, is het gedaan.”

Quote Poetin gooit de prijzen van melk en vlees de lucht in. Afhanke­lijk worden van het buitenland voor voedsel moeten we dus absoluut vermijden

En dat mag niet gebeuren, vinden de verenigde boerinnen uit Brecht, Wuustwezel, Essen, Kalmthout en Stabroek. Een pop van Demir aan de strop hangen doen ze niet op de Hoevefeesten. Ze laten de zwarte rouwvlag wapperen en komen streekappels uitdelen aan de voorbijkomende bezoekers. “We willen hen op een positieve manier ervan overtuigen dat de landbouw niet mag verdwijnen. Verder roepen we op informatie te vragen bij de gemeente, zodat die doorheeft dat niet iedereen achter al die geweldige ideeën staat. We hopen dat de gemeente Kalmthout de plannen voor het Grenspark Kalmthoutse Heide als nationaal park nog tegenhoudt.”

Stijgende prijzen

De tuin- en landbouwvrouwen wijzen er ook nog op dat de oorlog in Oekraïne het belang van lokale landbouw enkel maar groter maakt. “Er gaat zoveel geld naar natuur, terwijl vele mensen hun rekening van boodschappen niet meer kunnen betalen. Het gaat enkel maar duurder worden. Poetin gooit de prijzen van melk en vlees de lucht in. Afhankelijk worden van het buitenland voor voedsel moeten we dus absoluut vermijden.”

