Bijzonder slecht fietsrapport voor Kalmthout: van 8 op 10 naar net gebuisd

De verkiezing Fietsgemeente/-stad is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in samenwerking met de Fietsersbond. Wanneer er in een gemeente minstens 50 enquetes worden ingevuld, ontvangt die gemeente een fietsrapport. Voor Kalmthout waren dat er net iets meer dan 100.

Voor Kalmthout is er niet meteen een goede score weggelegd. Afgerond behaalt de gemeente amper 5 op 10. Zowel op vlak van communicatie, infrastructuur als beleving scoort de gemeente ondermaats. Dat staat in schril contrast met het rapport van vorig jaar want toen haalden ze 8 op 10. “We vinden het zelf vreemd”, zegt schepen van Mobiliteit Jef Van den Bergh (CD&V). “Misschien dat we afgestraft zijn door het feit dat de fietspaden langs de gewestwegen nog niet allemaal gerealiseerd zijn, want op zich is het aantal fietspaden toegenomen. Laat ons dit zeker als een signaal beschouwen.”

Geen verrassing

Oppositiepartij Vlaams Belang vindt het alvast géén verrassing. “Nieuwe fietspaden die worden aangelegd zijn vaak onlogisch en gevaarlijk”, zegt Stefan Haes. “Bovendien is er een wildgroei aan fietsstraten die de veiligheid net verslechteren in plaats van verbeteren. De fietsostrade is een ramp voor de veiligheid aan de kruispunten met de overwegen. Fietspaden zijn vaak slecht verlicht en onveilig. De beloftes die het gemeentebestuur al jaren maakt om fietspaden aan te leggen aan alle gewestwegen is nog steeds niet gerealiseerd. Voor goede fietsinfrastructuur is er geen geld, maar voor de zogenaamde blue-bikes die bijna niemand gebruikt is er blijkbaar wel geld. Wij zijn bijzonder triest om te zien hoe het fietsbeleid in Kalmthout de laatste jaren bergaf is gegaan.”