Bewonder de geboorte van tientallen koninginnenpages in Arboretum Kalmthout

De vlinderpoppenkast is een creatie van de Kalmthoutse kunstenaar en natuurliefhebber Gilbert Uitdenhouwen. Eind april plaatste hij 72 poppen van de koninginnenpage in de kleine serrekast. Ondertussen zijn er al dertig vlinders geboren en uitgevlogen. “We verwachten dat er de komende dagen nog tientallen vlinders gaan uitkomen als het weer een beetje constant wil blijven”, vertelt Gilbert. “Eénmaal per dag worden de pas geboren vlinders vrijgelaten in de natuur. Door het aanhoudende zonnige weer, volgen de vlindergeboortes elkaar in sneltempo op. Je hebt nog even de kans om er verschillende uit hun winterjas te zien kruipen.”