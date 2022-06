Beschermde Cassenboom krijgt eigen parkje met vlonderpad: “Meer bezoekers lokken naar ons uniek monument”

KalmthoutDe oudste boom van Kalmthout, de bijna 200 jaar oude ‘Cassenboom’, heeft een eigen parkje gekregen. Rond de monumentale zomereik heeft de gemeente een vlonderpad laten aanleggen. De bedoeling is om voor meer beleving te zorgen rond de beroemdste boom van Kalmthout die wat in de vergetelheid was geraakt. “Zelfs koning Leopold I is hier ooit onder de boom een praatje komen slaan”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V).

De Cassenboom is een prachtige zomereik van zo’n 200 jaar oud. Nog in de fleur van zijn leven dus, want zomereiken zouden zo’n 500 jaar oud kunnen worden. “In het begin stond de boom in de tuin van burgemeester Cornelius Cas”, zegt huidig burgervader Lukas Jacobs. “En het is ook zeker dat koning Leopold I hier zelfs aan de boom heeft gezeten toen hij op bezoek was bij burgemeester Cas. Een boom die in zijn leven ook al zoveel heeft zien komen zoals spoorlijn 12 en een boom die als decor diende voor heel wat schilderijen. Uiteindelijk is de boom in 1944 beschermd als cultuurhistorisch landschap en dat was toch wel vrij uitzonderlijk.”

Verdrukking

Waar de boom vroeger een baken was in een open landschap, kwamen er na WOII heel wat zaken bij in de omgeving. Er werden woningen gebouwd net als de school Gitok op minder dan een steenworp afstand. “De boom met een omtrek van 5,30 meter en 20 meter hoogte geraakte een beetje in verdrukking”, zegt Jacobs. “Buurtbewoners en de leerlingen van Gitok kwamen er nog wel eens in de schaduw zitten, maar daar bleef het bij. Door de site op te waarderen hopen we meer bezoekers te trekken naar de oudste boom van Kalmthout.”

Volledig scherm De Cassenboom in Kalmthout heeft een eigen parkje gekregen met een vlonderpad erlangs. © Toon Verheijen

Vlonderpad

Het hele parkje rond de boom is nu aangepakt. De gemeente ging daarvoor een samenwerking aan met het Regionaal Landschap de Voorkempen. “De eerste 25 meter rond de boom zijn beschermd”, zegt Jan Oerlemans. “Zo vermijden we dat stappende bezoekers de grond verdichten of wortels beschadigen. Daarom werken we met een vlonderpad. Dit is een verhoogde, houten constructie van 125 meter lang en overal minstens 1,5m breed waardoor het ook toegankelijk is met een kinderwagen of rolstoel. Het vlonderpad loopt volledig rond de boom, zodat je vanuit verschillende plaatsen de Cassenboom kan bewonderen. We plaatsten een zitbank en op het bredere stuk van het vlonderpad komt een picknicktafel. Informatieborden vertellen de geschiedenis van de monumentale zomereik en leggen ook uit waarom het verboden is om de perimeter rond de boom te betreden. Aan de ingang van het parkje hebben we een bijenhotel gezet.” Ook RLV is tevreden. “Met beschermd landschap, natuur en beleving komen hier veel zaken samen waar wij rond werken. De vernieuwde site rond de Cassenboom is echt een geslaagd project”, vult Ines Van Limbergen van het Regionaal Landschap de Voorkempen aan. “Door een goed beheer willen we de prachtige zomereik alle kansen geven om echt 500 jaar te worden. Zo genieten er nog lang veel mensen van deze indrukwekkende boom.”

