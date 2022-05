Beroemd van Zandvliet tot Loenhout, wereldberoemd in Kalmthout: vrienden, familie en véél verenigingen organiseren groot herdenkingsfeest voor Jaro (42)

KalmthoutSupervrijwilliger Jaro De Bruyne (42) stierf heel plotseling op 16 mei vorig jaar. De goedlachse jongeman was – zoals hij het zelf zei – bekend van Zandvliet tot Loenhout maar wereld beroemd in Kalmthout. Hij krijgt nu zijn eigen herdenkingsfeest met sport en muziek Eenmalig omdat er op zijn begrafenis midden in corona amper volk aanwezig mocht zijn. “Dit afscheid verdient hij gewoon”, klinkt het. Iedereen is zaterdag 14 mei welkom in Heide.

Volledig scherm Jaro De Bruyne (42) stierf vorige week plotseling en dat ging als een schokgolf door heel Kalmthout en omstreken. © Repro Toon Verheijen

De voetbal Heibos, de Straatfeesten, de harmonie, het Arboretum, de gemeente, Heder (Kon Tiki / De Kade), Koninklijke harmonie Bos en Hei, de supportersclub van Kevin Pauwels, vtbKultuur en Wieka vzw. Het zijn maar enkele van de organisaties waarbij Jaro op een of andere manier betrokken was, altijd wel als vrijwilliger. “Ik sta nog elke dag versteld van hoeveel mensen Jaro kenden”, zegt zijn mama in een verhaal waarin ze haar zoon wil schetsen. “Hij zei niet veel over wat hij allemaal deed, maar als ik samen met hem boodschappen ging doen dan was ik hem snel kwijt (lacht). Hij kende altijd wel iemand. Als mensen nu nog horen dat ik de mama van Jaro ben, hebben ze allemaal wel een anekdote over hem. En dat doet best wel deugd.”

Volledig scherm Jaro De Bruyne krijgt zijn eigen herdenkingsfeest. Op deze foto poseert hij trots met zijn mama. © RV

Vondeling

Jaro was een ‘gewone’ gast, maar is in Kalmthout en omstreken uitgegroeid tot een van de meest geliefde personen. Een supervrijwilliger, maar misschien ook ergens wel een held. “Ik denk dat weinig mensen weten dat Jaro in 1979 te vondeling werd gelegd”, vertelt zijn mama. “Toen hij 14 maanden oud was, hebben wij hem geadopteerd. Na eerst in Borgerhout gewoond te hebben, verhuisden we later naar Kapellen. De laatste jaren woonde hij zelfstandig op een appartementje in Heide, maar kwam hij nog steeds heel vaak op bezoek. Zeker tijdens de coronacrisis waardoor er geen evenementen waren en hij geen affiches moest rondbrengen.”

Volledig scherm Jaro De Bruyne krijgt zijn eigen herdenkingsfeest. © RV

Gekoesterd

Jaro was een jongen met autisme en dat uitte zich enerzijds in de drukke bezige bij die hij was, maar anderzijds kon hij zich ook volledig afsluiten van de buitenwereld. Dan zocht hij de rust van de natuur op. Maria is blij dat Jaro zijn eigen herdenkingsfeest krijgt, naast de Jarobomen en het gedenkplaatje op de zitbank in het Zavelbaantje. En uiteraard het herdenkingsfeest van nu zaterdag. “Ik hoop alleen dat het dan goed weer is, want Jaro hield absoluut niet van de regen. Laten we er een mooie herinnering van maken.” Het idee voor het herdenkingsfeest kwam op tijdens de ‘koffietafel’ na de uitvaart van Jaro. “Het idee was er om iets te doen voor hem omdat zijn uitvaart maar beperkt bijgewoond kon worden”, vertellen burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) en Louis Van den Buijs van Wieka. “Een feest leek ons ideaal in plaats van een plein of een standbeeld. Maar dat hij iets verdiende, dat stond wel vast. Jaro was uniek. Gekoesterd door velen. Toen we met de organisatie affiches gingen ronddragen hebben verschillende mooie getuigenissen gehoord.”

Volledig scherm Jaro De Bruyne krijgt zijn eigen herdenkingsfeest. © RV

Laat de zon in je hart

‘Bedankt Jaro’ vindt plaats op en rond het Heidestatieplein en aan de voetbalterreinen van Heibos aan de Vredelaan. Er worden twee G-sportwedstrijden wielrennen gereden, een voetbalwedstrijdje en een tennisinitiatie. Om 14.30 uur is er aan Heibos een klein herdenkingsmoment. Rond 17.30 uur wordt het sportieve luik afgesloten en trekt iedereen onder leiding van de harmonie Hei en Bos naar het station Heide. Daar volgen optredens van concert Harmonie Bos en Hei, Casserole Fermer, Bart Kaëll en The Eggs. Het allerlaatste nummer dat gespeeld zal worden is ‘Laat de zon in je hart’, zijn lijflied. De opbrengst van de hele dag gaat naar de aankoop van een meerijfiets voor De Kade.

Volledig scherm Jaro De Bruyne krijgt zijn eigen herdenkingsfeest. © RV

Volledig scherm Jaro De Bruyne krijgt zijn eigen herdenkingsfeest. © RV

Volledig scherm Jaro De Bruyne krijgt zijn eigen herdenkingsfeest. © RV