Beeldhouwer Jorg Van Daele nodigt Mexicaanse kunstenaars uit voor expo in zijn galerij

Lange reis

Het idee deed Jorg vorig jaar toen hij op een symposium was in Mexico. “Het klikte snel en we spraken af om eens een expo in België te organiseren en nu is het al meteen zover”, vertelt Jorg. “De werken die je nu hier kan bewonderen, legden al een lange reis af. De deelnemende kunstenaars komen allemaal uit een ander deel van Mexico. Lalo Sanchez Del Valle, Rich Arnauda, Neftali Peralta, Veronica Ugalde Romay, Miguel Garcia Rio en Fransesco Orazzini stuurden hun schilderijen eerst allemaal op naar de hoofdstad Mexico City. Van daaruit kwamen de werken naar Nieuwmoer. We combineren op de expo ‘MAMX’ die schilderijen met beeldhouwwerken van mij.”

Oekraïne

De expo opent dit weekend. Zowel zaterdag als zondag treedt zanger-gitarist El Rubio op, onder meer bekend van zijn samenwerking met DJ Buscemi. Op zondag brengt Los Guapos del Ritmo livemuziek in een Mariachistijl. Carmen van La Bokita Verde serveert Mexicaanse hapjes en we voorzien ook typische cocktails en frisdranken. “Naast de warme, ongedwongen Zuid-Amerikaanse sfeer hebben we ook aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Wereldwijd steunen artiesten elkaar in deze harde tijden. Beeldhouwer Viktar Kopach, gevlucht uit Wit-Rusland door de oorlogsdreiging, maakt twee beeldhouwwerken voor New Jorg Gallery. U kan hem aan het werk zien tijdens het openingsweekend. Ook Michel Levchenko, gevlucht uit Oekraïne en eerder al exposant bij ons, promoot zijn beeldhouwwerk. Het zou fijn zijn als we dit kunnen verkopen om hem zo extra te steunen”, geeft Jorg Van Daele mee.