Arbeiders van gemeente Kalmthout steken 11.500 bloembollen in de grond: “Bloemenpracht vanaf het vroeger voorjaar tot het najaar”

Kapellen Nomineer verdienste­lij­ke sportieve­lin­gen uit Kapellen

De gemeente Kapellen gaat haar verdienstelijke sportievelingen in februari weer vieren op een glorieus gala. Ben jij of ken jij een Kapellenaar die een bijzondere sportprestatie heeft geleverd in 2023? Dan kan je jezelf, die persoon of ploeg kandidaatstellen voor de huldiging.

24 november