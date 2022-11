Antwerpse noordrand telt 22 restaurants in nieuw Gault & Millau: vier nieuwkomers, drie stijgers

Brasschaat is dit jaar de hofleverancier voor de noordrand met maar liefst vijf horecazaken die een score krijgen in de nieuwe restaurantgids van Gault & Millau. De opvallendste zijn nieuwkomers Maurice en Bistro Coin Coin met respectievelijk 13,5 en 13 op 20. L’Excelsior en Ruggerie behouden hun 13 op 20 en Sardis krijgt een mooie 12. In Schilde hebben ze dan weer vier zaken met daarbij een nieuwkomer en een stijger. Hertebos in ’s Gravenwezel krijgt een 14 op 20 en doet daarmee beter dan vorig jaar. Voor nieuwkomer Thijm is er een mooie 12 op 20. Verder staan ook de Brabohoeve (14) en Casello (13) nog steeds in de gids.

Nieuwkomer

In Wuustwezel zijn het Il Divino di Milano (Gooreind, 13,5 op 20) en De Napoleonshoeve (13) die in de gids prijken. Voor die laatste is dat een stijging ten opzichte van vorig jaar. In Kalmthout is Huize Alberic een klassieker met 14 op 20. Maar zij krijgen het gezelschap van De Zilverden die nieuw binnenkomen met een knappe 13 op 20. De laatste stijger is Mijn Suggestie uit Hoevenen (Stabroek) met 13,5 op 20. In Kapellen zijn het opnieuw Rascasse en de Veehoeve die in de gids prijken met respectievelijk 14,5 en 12 op 20. In Schoten zijn dat Gustatif (14,5), Villa Doria (14) en Simple Parfait (13). In Malle vallen tenslotte Haute Cookure (15 op 20) en Lotier en De Kleine Bistro (beiden 13 op 20) in de prijzen.