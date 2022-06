Ambitieus energie- en klimaatplan: 19.000 vierkante meter ontharden en 19.000 bomen en planten extra

Het klimaatactieplan van de gemeente is opgesteld in samenwerking met de provincie Antwerpen en IGEAN. De gemeente wil voorbereid zijn op periodes van droogte afgewisseld met periodes van hevige regenval. “Als gemeente moeten we ons voorbereiden op de impact van een stijgend risico op hittestress, droogte en wateroverlast en daarvoor zijn acties en maatregelen nodig”, zeggen schepen van Milieu Silke Lathouwers (CD&V) en burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Daarnaast willen we de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 procent verminderen ten opzichte van 2011.”

Die vermindering van de CO2 wil de gemeente onder meer bereiken door de verwarming en het warm water in het nieuwe gemeentehuis en de gymhal energieneutraal te maken. De openbare verlichting wordt allemaal LED-verlichting en bij de aankoop van nieuwe wagens wordt vooral gekeken naar elektrische modellen. “We hebben ook al geïnvesteerd in zonnepanelen op openbare gebouwen waarbij de burgers konden participeren”, zegt schepen Lathouwers. “Daarnaast is geïnvesteerd in laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen. We willen nu streven naar het planten van 19.000 bomen/planten/hagen, ééntje per inwoner dus. Het kan dan gaan om een geveltuintje of een haag of een boom. We willen ook 19.000 vierkante meter ontharden, één vierkante meter dus per inwoner. Onder meer in de Pastoor de Keyserlaan en omgeving verwijderden we de verharde voetpaden zodat het hemelwater makkelijker in de grond infiltreert.”