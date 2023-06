Alerte wandelaar en brandweer voorkomen grote brand op de rand van Kalmthoutse Heide

Fietser (45) botst op geparkeer­de auto in centrum van Kalmthout: in kritieke toestand naar ziekenhuis gebracht

Vannacht rond 3.45 uur is een zwaar ongeval gebeurd op de Achterbroeksteenweg in Kalmthout. Een fietser op een speed pedelec reed in op een voertuig die geparkeerd stond ter hoogte van de Kruisweg met de Groeneweg. De fietser, een man van 45 jaar uit Stabroek, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.