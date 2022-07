Al bijna in de helft van gooi naar wereldrecord: “Fietsschoenen waren oventjes geworden”

KalmthoutOndanks de verzengde hitte van de afgelopen dagen is de 46-jarige Ben Elst nog steeds bezig aan zijn straffe recordpoging . ‘Den Beer van Nieuwmoer’ wil zes keer het aantal hoogtemeters van de Mount Everest afleggen met de mountainbike, aan één stuk door. Hij had woensdagnamiddag al meer dan 18.500 hoogtemeters in de benen.

Voor de challenge van de ‘Everesting’ kies je zelf een klim met een bepaald aantal hoogtemeters. Die rijdt je net zoveel op en af tot je aan de 8.848 hoogtemeters van de Mount Everest komt. Rusten mag, maar slapen niet. Wie meerdere Everestings na elkaar rijdt, mag na iedere voltooide keer twee uur slapen. Het wereldrecord met de koersfiets staat op vijf. Dat wil Ben met de mountainbike (!) verbreken door het zes maal te doen.

Last van achillespees

Daarvoor moet hij ongeveer zeshonderd keer een heuveltje in Andlermühle nabij Sankt-Vith op- en afrijden. Hij is er zondag aan begonnen. “Ik heb momenteel 18.599 hoogtemeters gedaan en 620,1 kilometer afgelegd op 78 uur en 50 minuten tijd”, geeft Ben woensdag een update omstreeks 16 uur. Concreet: de Everesting is al tweemaal voltooid. Het is loodzwaar. “Ik heb een uur en drie kwartier geslapen. Noem de uitdaging dus gerust ‘NeverRest’. Het is ook al ontzettend warm geweest. Op mijn fiets-gps heb ik zelfs een temperatuur van meer dan vijftig graden gemeten. Je fietsschoenen zijn kleine oventjes. Dat doet verschrikkelijk veel pijn. En ‘s nachts koelt het hier dan af tot tien graden.”

Quote Ik hoop tegen morgen­avond de derde maal te halen. Dan heb ik het record mountainbi­ke al verbroken. Dat is wel een minimaal doel Ben Elst

De tocht eist lichamelijk z’n tol. “Ik heb heel veel last van mijn achillespees. Mijn enkels zijn helemaal ontstoken en opgezwollen. Het is een heel pijnlijke affaire. Ze zijn afgeplakt en ik moet mijn benen af en toe omhoog leggen zodat het vocht eruit kan”, zegt Ben. “Al ga ik door, zolang het nog wat verantwoord is. Ik moet wel opletten dat ik geen blijvende schade oploop. De kinesist komt donderdag langs. Ik hoop tegen morgenavond de derde maal te halen. Dan heb ik het record mountainbike al verbroken. Dat is wel een minimaal doel. Al is het op handen en voeten.”

Goed doel

Oorspronkelijk streefde Ben ernaar met de zes keer ‘Everesting’ klaar te zijn op zondagavond. “Dat is een utopie geworden. Het zal eerder volgende week woensdag worden”, hoopt den Beer van Nieuwmoer. “De financiële steuntjes in mijn rug gaan naar het Berrefonds, dat steun biedt aan ouders die een kindje verloren zijn. Dat is ook mijn zus 29 jaar geleden overkomen. Voor het goede doel wil ik blijven doorgaan.”

Wie de stunt van Ben wil steunen, kan dat via deze link.

Volledig scherm De opbrengst van de stunt gaat naar het Berrefonds © RV

