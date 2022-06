Al 119 bezwaren tegen het stikstofakkoord

Kapellen REPORTAGE. Klein nooddorp verwelkomt al tien Oekraïners: “Beter dan huis met dreiging van raketten boven je hoofd”

Tien Oekraïners hebben al hun intrek genomen in de twintig woonunits aan het gemeentehuis Beukenhof langs de Christiaan Pallemansstraat in Kapellen. De 35-jarige Kataryna neemt genoegen met haar bescheiden kamer. Wat ze van België vindt? “Ik vertelde mijn man - die nog in Oekraïne is - dat het te vergelijken valt met Zwitserland, maar dan in het klein”, lacht ze.

28 juni