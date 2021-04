7 schapen doodgebeten op Kalmthoutse Heide, 20 kuddedieren gewond: “We zijn ervan onder de voet”

Kalmthout Sloveense ambassa­deur plant bijenboom in Arboretum

19 maart De ambassadeur van Slovenië heeft vrijdag een bijenboom geplant in het Arboretum in Kalmthout. De plantentuin en het Oost-Europese land hebben een innige band, want het is mede onder de Sloveense landbouwingenieur Jelena Kovacic en haar man Robert De Belder dat het Arboretum uitgroeide dat een van de meest prestigieuze plantentuinen ter wereld.