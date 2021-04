7 schapen doodgebeten op Kalmthoutse Heide, 20 kuddedieren gewond: “Dit komt heel hard aan”

Brecht/Kalmthout/Wijnegem Horeca heropent (hopelijk) op 1 mei: “Nooit aan gedacht om de handdoek te gooien”

7 maart De horeca heeft eindelijk een perspectief gekregen en rode draad is de opluchting alom, want een sluiting van bijna acht maanden heeft zwaar gewogen én weegt nog altijd zwaar. Veel horecazaken wachten bang af, want de besmettingscijfers zullen ook nog moeten dalen. “Maar laat ons positief blijven en hopen dat we vanaf 1 mei weer voorgoed open mogen blijven”, klinkt het.