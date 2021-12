Zwak Club verliest Brugse derby, gefrustreerde Lang pakt rood na affluiten en scheurt in catacomben Cercle-logo van muur

Dominik Thalhammer had vooraf verklaard dat hij Club Brugge in de stadsderby pijn wou doen. De Oostenrijker had één grote verrassing in petto in zijn basisopstelling. Hij moest de geblesseerde Utkus en de geschorsten Daland en Lopes missen, en liet in hun plaatsen Popovic, Sousa en Vanhoutte starten. Maar ook Senna Miangue kreeg een stek in de startorde ten koste van Velkovski. De Antwerpenaar bedankte voor het vertrouwen met de openingstreffer voor Cercle Brugge onmiddellijk na de kampwissel, na een warrige fase waarbij de bal maar niet uit het strafschopgebied van Club Brugge weggeraakte.

Het doelpunt was symptomatisch voor de bedroevende prestatie van de landskampioen, die er in de eerste helft niet in geslaagd was zijn wil op te dringen aan de agressief pressende “kleine broer”. Alleen Ruud Vormer had een schot binnen het kader kunnen plaatsen waar Thomas Didillon wel raad mee wist. Philippe Clement had een derde keer op rij voor dezelfde ploeg gekozen, maar dat viel er in dat eerste bedrijf niet aan te merken. Cercle had bij de pauze altijd op voorsprong moeten staan, maar Olivier Deman verzuimde bij een opgelegde kans de goede aflegger van Rabbi Matondo meteen in doel te plaatsen. De jonge rechtsbuiten verkoos Simon Mignolet uit te kappen, maar zag zijn te zwak besluiten door Brandon Mechele gekeerd worden.

Na het doelpunt van Miangue nam Club Brugge wel het heft van de derby in handen, maar Cercle werd keer op keer recht gehouden door een sterk keepende Thomas Didillon. De Fransman sloeg een vrijschop van Vormer en een gepikeerde kopbal van Rits met goede reflexen uit zijn doelvlak. Noa Lang van zijn kant knalde een goede kans tegen het zitvlak van Vanhoutte aan. De Nederlander liep de hele wedstrijd geïrriteerd en tegen zichzelf te voetballen. Ook Charles De Ketelaere raakte niet uit de greep van de groen-zwarte defensie.

Clement greep in en gooide Bas Dost mee in de aanval, maar de gelijkmaker bleef uit. Tweemaal stak Didillon weer een stokje voor de plannen van de bezoekers, op een schuine knal van Lang en een poging van dichtbij van Hans Vanaken. Aan de overkant moest Mignolet nog één keer Matondo stuiten en mocht hij zich gelukkig prijzen dat een kogel van de Welshman van de lat terug in het veld spatte. Uiteindelijk dribbelde Rabbi Matondo in de slotminuut van de reguliere tijd de hele Club-defensie op een hoopje en kon David Sousa het verdict vellen (2-0).

Een gefrustreerde Noa Lang liep na affluiten nog tegen een tweede gele kaart aan. Hij kreeg die nog op het veld van ref Laforge voor protest en trok in de spelerstunnel een logo van Cercle van de muur. “Ik ben er uiteraard niet blij mee, al weet ik niet wat er na de match gebeurd is”, klonk het bij Clement. “Het is een nadeel voor de hele groep, want nu moet hij weer een wedstrijd missen.” Lang moet zo lang wachten vooraleer hij zich kan herpakken. De vleugelspeler is geschorst bij de hervatting van de competitie tegen STVV.

