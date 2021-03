Zwak Antwerp onderuit bij OH Leuven na twee prachtige goals in eerste helft

Jupiler Pro LeagueNieuw puntenverlies voor Antwerp. Een wel erg zwakke Great Old kon OH Leuven nooit in verlegenheid brengen, dat met twee heerlijke goals van Mercier en Tamari de wedstrijd al voor rust besliste. Leider Club Brugge is de lachende derde. Zonder te spelen is Club nu al zeker van Europees voetbal .

Het contrast met de heenmatch op de Bosuil kon de eerste twintig minuten niet groter zijn. Eind november stond het in geen tijd al 2-2, vanavond baarde de openingsfase een muis. Het saaie begin werd op drie minuten tijd evenwel meteen vergeten. Met dank aan Mercier en een bedrijvige Tamari. De Jordaniër versierde na een zondagswandeling op de helft van Antwerp een vrije trap in het halvemaantje, Mercier nagelde de bal heerlijk in de kruising. Dat kan ik ook, dacht Tamari. Een handvol minuten later krulde hij zijn eerste voor OHL van buiten de zestien enig mooi voorbij een kansloze De Wolf. Dubbele mokerslag voor een zwak Antwerp, dat voor de rust enkel via een goeie kopbal van De Pauw - net naast - dicht bij een doelpunt kwam. De schuchtere pogingen van Gerkens en Refaelov vormden geen probleem voor Romo.

Voor de rest: het grote niets. Die lijn trok The Great Old ook in de tweede helft door. Het bleef ongeïnspireerd, voetbalde nauwelijks een kans bij elkaar. Het was zelfs OH Leuven dat dichter bij de 3-0 kwam. De Wolf redde twee keer de meubelen op pogingen van Henry en Tamari. Pas een kwartier voor tijd stak Antwerp (eindelijk) een eerste keer de neus aan het venster. Refaelov verlengde een prima voorzet van Lukaku richting doel, Romo hield Leuven recht. En ook Lamkel Zé miste oog in oog met de Leuvense goalie na een héérlijk doorsteekpasje van de ingevallen Mbokani. Maar daar bleef het voor Antwerp bij. Te weinig om nog aanspraak te maken op een punt. OHL kwam via Sowah en Schrijvers zelfs nog dicht bij een derde treffer.

Nieuw zuur puntenverlies voor nummer twee Antwerp, dat de kloof met de concurrentie opnieuw kleiner ziet worden. OH Leuven doet nog steeds volop mee in de ongemeen spannende strijd om play-off 1. De lachende derde na de nederlaag van Antwerp: Club Brugge. De leider is zonder zelf te spelen al zeker van de eerste plaats na de reguliere competitie én bijhorend Europees ticket.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.