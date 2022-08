Zwaar verdict voor Michel-Ange Balikwisha, die met spierblessure van veld werd geholpen: “Hij zal hele tijd buiten strijd zijn”

Coach Mark van Bommel zag meteen dat het er niet goed uit zag. Uit verder onderzoek moet de komende dagen uitsluitsel volgen over de duur van zijn afwezigheid, maar de club liet wel alvast weten dat hij “een hele tijd buiten strijd zal zijn”. Het is een nieuwe domper voor de winger, na zijn achtereenvolgende blessures vorig jaar aan dij en heup, waardoor hij een groot deel van de eerste seizoenshelft miste. Het maakte dat hij daarna een tijdje met de rem op speelde, gaf hij zelf toe in deze krant. “Maar dat is nu gelukkig niet meer het geval”, liet hij recent nog optekenen. Balikwisha was de laatste weken in goeie vorm bij Antwerp. Dit seizoen scoorde hij al vier doelpunten in zeven wedstrijden en liet hij mooie dingen zien.