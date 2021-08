Zuur gelijkspel voor Club: blauw-zwart geeft zege in blessuretijd uit handen tegen Cercle en blijft steken op 5 op 9

Jupiler Pro LeagueEen avondwandeling, een verplicht nummertje. Daar had de stadsderby veel van weg voor Club Brugge. Totdat Waldo in de 91ste minuut toesloeg. Twee keer ontsnapte blauw-zwart, de derde keer was het prijs.

Nieuw rondje David vs. Goliath in Jan Breydel - een must-win voor Club Brugge na een aarzelende competitiestart. Clement hield vast aan de 3-5-2 die hen vorig weekend met hangen en wurgen voorbij Union hielp, Dost was het kind van de rekening. Zo viel de ‘missing link’, de man naar wie blauw-zwart jarenlang op zoek was, net als in de titelmatch vorig seizoen op Anderlecht ook nu bij de eerste de beste gelegenheid naast de ploeg. ’t Zal hem toch niet al te lekker zitten, met zijn staat van dienst.

Het spelbeeld in de hoogmis van het Brugse voetbal bracht dan weer geen verrassingen met zich mee. Club nam de bovenhand. En zoals zo vaak bij thuismatchen van de landskampioen viel er bitter weinig te beleven. Het kader voor de derby was overigens al beter geweest. Deze keer zó vroeg op het seizoen, zonder uitfans of tastbare rivaliteit op de tribunes ook. Die rood-witte shirts van de ‘vereniging’ hielpen evenmin. De kleuren van ’t stad, dat begrijpen we, maar veel hebben ze met Cercle niet te zien.

Volledig scherm © Photo News

Met de rust in zicht nam de spankracht wat toe, greep men op de tribunes minder snel naar de smartphone. Mede dankzij scheidsrechter Van Damme en zijn assistenten, die er een boeltje van maakten. Ongepaste gele kaarten voor de bezoekers - drie stuks nog voor de handen op elkaar gingen in de 23ste minuut. Foute beslissingen ook - De Ketelaere verdiende áltijd een strafschop na een trekfout van Popovic. Enkel de goal van Sobol afkeuren na handspel van Lang was correct, al had het trio daarvoor de VAR nodig.

Daar waar Cercle in de omschakeling vooral via Lopes een gebrek aan kwaliteit aan de bal etaleerde, zorgde een blauw-zwart samenspel na 35 minuten voor een hoogtepunt. Vormer had zijn 50ste treffer in Brugse loondienst maar binnen te duwen na knap combineren van Lang, Mata en De Ketelaere - de 1-0-ruststand was op zijn plaats.

Volledig scherm © BELGA

Zelfs met de beste wil was het moeilijk geloven in de kansen van Cercle. Club nam ook het vierde wedstrijdkwart voor zich, later ook het vijfde en het zesde. De Ketelaere kopte al snel staalhard tegen de dwarsligger. Vanaken maakte zijn entree - wéér haalde Clement Vormer naar de kant. De druk nam toe, de kansen bleven uit. Toch was het wachten totdat Club, dat een soort van avondwandeling hield, het licht zou uitdoen.

Wat de lieve man ook moge beweren, straks wordt het trouwens toch een klus voor Clement om al de mannetjes tevreden te houden. Zo vond Lang het maar niets toen-ie vroegtijdig naar de kant moest. Noa maakte dat duidelijk met een wegwerpgebaar, om vervolgens meteen de catacomben in te duiken. Om het restant van de wedstrijd vanuit de kleedkamer te volgen.

Volledig scherm © BELGA

Van Cercle zou het na zijn wissel niet meer komen, dáchten we. In de 88ste deelde Waldo al een waarschuwing uit, toch was blauw-zwart niet onder de indruk. Diep in de extra tijd, presteerde Cercle toch wat niemand - ook de groen-zwarte aanhang niet - voor mogelijk had gehouden. Opnieuw Waldo draaide zich knap vrij in de hoek van de grote rechthoek, om de bal vervolgens via de verste paal tegen de touwen te knallen.

Ziezo, voor Cercle is het seizoen al half geslaagd. Bij Club was het afdruipen na een match waarin hen negentig minuten lang niets kon overkomen. Na de grote ontsnapping in het Dudenpark, nu het deksel tegen buur Cercle. Als blauw-zwart deze matchen nog steeds tot de voorbereiding rekent, wel, dan is het toch eens tijd om aan de competitie te beginnen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

