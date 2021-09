Zulte Waregem sleept in burenduel tegen KV Kortrijk punt uit de brand na twee goals in vier minuten

Jupiler LeagueZulte Waregem en KV Kortrijk hebben na een doldwaze tweede helft 2-2 gelijkgespeeld. KVK kwam 0-2 voor in de West-Vlaamse derby en er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Kortrijkzanen, maar Pletinckx en Vossen sleepten in extremis nog een puntje uit de brand voor Essevee. Voor Kortrijk zal dit gelijkspel als een nederlaag aanvoelen.

Met Zulte Waregem en KV Kortrijk stonden niet alleen twee buren, maar ook twee rivalen tegenover elkaar. KVK-coach Luka Elsner moest puzzelen, want hij had maar één centrale verdediger ter beschikking voor de West-Vlaamse derby. Radovanovic en Rougeaux waren geschorst, terwijl Derijck geblesseerd was. Enkel Trent Sainsbury schoot nog over. Door die vele afwezigen schoof Vandendriessche een rijtje naar achter. Francky Dury startte verrassend met Frank Boya centraal achterin. Het beloofde een intense partij te worden, want beide aanhangen lieten al ruim voor aanvang van de match van zich horen.

De eerste kans van de wedstrijd was er eentje voor Essevee. Zinho Gano kopte naast de kooi van Ilic. Na die mogelijkheid voor Zulte Waregem was het KV Kortrijk dat de bovenhand nam en dat resulteerde tot een unieke mogelijkheid op de openingsgoal via Gueye, maar Bostyn pakte uit met een goede redding op de kopbal van de Senegalese spits van de Kerels. Iets na het halfuur schreeuwde heel Zulte Waregem voor een strafschop. Kutesa trapte tegen de hand van Vandendriessche, maar Boterberg en de VAR kwamen niet tussen. Een terechte beslissing. Na een flauwe eerste helft gingen we met een brilscore de kleedkamers in.

De tweede helft was duizend keer beter dan de eerste periode. Er was meteen een reuzenkans voor Essevee. Kutesa haalde uit, maar Marko Ilic pakte uit met een schitterende parade. Hij duwde het leer recht op het hoofd van Gano, die tegen de lat knikte. KVK kwam goed weg. Even later was Zulte Waregem daar opnieuw. Boya probeerde het met een afstandsschot, maar zijn knal ging net naast. De supporters van Essevee zagen de bal al binnen en sprongen massaal recht.

Uit het niets kwam KV Kortrijk op voorsprong. Cirani gaf een dramatische terugspeelbal op zijn centrale verdedigers en daar profiteerde Selemani van. De Comorees nam het cadeautje van Cirani in ontvangst en gaf de bal op het perfecte moment mee met Gueye. De spits van de Kerels twijfelde niet en vierde zijn doelpunt uitbundig met de supporters van de Veekaa. KVK maakte iets later ook 0-2. Bostyn duwde een vrije trap van Selemani recht in de voeten van invaller Ocansey en die moest het leer enkel maar binnentikken.

Vijf minuten voor tijd schoot centrale verdediger Pletinckx de aansluitingstreffer tegen de touwen voor Essevee. De troepen van Francky Dury kregen hoop en maakten ook nog gelijk. Dewaele haalde Dompé onderuit en zo kreeg Essevee een strafschop. Jelle Vossen zette de elfmeter feilloos om.

Zulte Waregem won nog geen enkele keer in eigen huis dit seizoen, maar dit punt zal toch deugd doen na 0-2 in het krijt te hebben gestaan. Voor KVK en Luka Elsner zal deze puntendeling aanvoelen als een nederlaag.

