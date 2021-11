Zulte Waregem pakt tweede thuiszege tegen Beerschot (2-0) en slaat kloofje onderaan

Zulte Waregem-Beerschot was sowieso al een zespuntenmatch en door de zeges van Cercle Brugge en Seraing werd de druk er voor de andere staartploegen alleen maar groter op. De thuisploeg begreep de ernst van de situatie en draaide het gashendel meteen helemaal open. Binnen de twaalf minuten stond het al 2-0. Beerschot zag even sterretjes.

Bij de openingsgoal bediende Dereck Kutesa – door Francky Dury in de ploeg gedropt ten nadele van clubtopschutter Jelle Vossen – diepe spits Zinho Gano. Die laatste kopte van dichtbij raak. De 2-0 was een cadeautje. Bezoekend doelman Vanhamel liet een schijnbaar ongevaarlijk schotje van Jean-Luc Dompé knullig over zich heen stuiten. Vorig weekend was Vanhamel tegen Genk nog één van de grote helden, maar de ene wedstrijd is de andere dus niet. Beerschot mocht zelfs van geluk spreken dat het binnen het kwartier geen 3-0 stond: de paal hield Gano van zijn tweede goal van de namiddag.

Volledig scherm © Photo News

Na die dolle openingsfase begon Beerschot toch mee te doen. Vaca stond plots oog in oog met keeper Bossut, maar die pakte uit met een schitterende beenveeg. Holzhauser waagde eveneens zijn kans. De Oostenrijker kraakte zijn vluchtschot. Overigens bleef Zulte Waregem ook regelmatig prikken. Een knappe schuiver van Seck en een snelle uitbraak via Kutesa hadden zomaar een derde treffer kunnen opleveren. Uiteindelijk gingen we rusten met 2-0 op het bord. De assistenten van de geschorste Beerschotcoach Torrente hadden halfweg het nodige oplapwerk te verrichten.

Met Lemos en Sanyang in de ploeg probeerde Beerschot in de tweede helft de scheve situatie recht te trekken. Na die tactische omzetting begonnen de Antwerpenaars het spel gaandeweg meer naar zich toe te trekken. Alleen: échte honderd procent mogelijkheden bleven achterwege. We noteerden een vrije trap van Raphael Holzhauser die net naast vloog, maar dat was het zo ongeveer. Aan de overkant kopte Gano nog eens in het zijnet en waagde Kutesa zijn kans uit de tweede lijn.

Op een Kiels slotoffensief was het vruchteloos wachten. Dat bleef steken in de zompige en zware Waregemse bodem. Zo trokken de jongens van Francky Dury de broodnodige driepunter al bij al nog relatief makkelijk over de streep. Beerschot staat nu opnieuw acht punten achter een veilige plaats. Het optimisme dat de jongste weken bij paars-wit de kop opstak, krijgt zo een flinke deuk.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

