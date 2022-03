Zulte Waregem heeft geen kluif aan Eupen en lijkt zeker van het behoud, Vossen scoort 150ste goal vanop de stip

Jupiler Pro LeagueMathematische zekerheid over het behoud in 1A is er nog altijd niet, maar Zulte Waregem pakte tegen rechtstreeks degradatieconcurrent Eupen wel drie belangrijke punten. Het moet nu al heel erg tegenzitten om Essevee alsnog in de problemen te brengen. Seraing, dat morgen op Standard zijn laatste troeven uitspeelt, volgt nu al op 9 punten. “Wij zijn de Boeren, wij zakken niet”, schalde doorheen de Elindus Arena.

Alessandro Ciranni zette Zulte Waregem op het goede spoor met een enig mooi doelpunt na tien minuten. De rechtsachter,kwam goed voor doel opduiken om een actie van Dompé met een boogbal over Nurudeen af te ronden (1-0). Op het uur was het Jean-Luc Dompé zelf die de klus afmaakte. Na een lange ren nam hij, via het lichaam van Agbadou, de Eupense doelman een tweede keer te grazen (2-0).

Volledig scherm © Photo News

Dat Eupen (zonder de geschorste Prevljak) tussendoor niet langszij was geraakt, moest het zichzelf aanrekenen. De aalvlugge Nuhu liet een paar wenkende kansen onbenut en stuitte vooral op een beresterke Bossut in het Waregemse doel. Op slag van rusten leek de gelijkmaker nochtans in de maak toen Frank Boya (de vervanger achterin van de geschorste Derijck) een bal tegen de arm kreeg en ref Put kordaat naar de stip wees. Hij werd door de VAR evenwel naar het scherm gesommeerd en kwam op zijn beslissing terug. Geen penalty, geen Eupense gelijkmaker en het rustsignaal dat er geen seconde te vroeg kwam voor de troepen van Timmy Simons.

De coach van Zulte Waregem had goed begrepen dat hij met Boya (reeds geel geboekt) een risicopatiënt in zijn defensie had lopen en bracht halfweg Humphreys voor de Kameroener. Ook de verdienstelijke De Neve moest wegens het gevaar op een tweede gele kaart wijken voor Cools.

Volledig scherm © BELGA

Onmiddellijk na de verlossende 2-0 van Dompé ging Jelle Vossen vanop eigen helft zijn kans met een verre trap die door de Eupense doelman Nurudeen tegen de lat werd getikt. Het zou een fantastische 150ste goal van Vossen in de Jupiler Pro League zijn geworden. Die kwam er uiteindelijk toch, vanop de elfmeterstip, na een wilde beuk van Nurudeen op Ewoud Pletinckx. Het,thuispubliek riep zowaar uitblinker Bossut naar de stip, maar die liet de eer wijselijk aan zijn topschutter. Die kreeg uiteindelijk nog een applausvervanging.

Feest op alle banken dus in de Elindus Arena. Na een seizoen vol frustraties en veel pijnlijke nederlagen is de mathematische redding nog slechts een kwestie van tijd. Het Waregemse bestuur kan beginnen bouwen aan een nieuwe ploeg, want tien spelers zijn einde huur of einde contract. En Timmy Simons verdient nu ook snel duidelijkheid over zijn positie als interimcoach. Krijgt hij de kans om zijn trainersloopbaan in Waregem verder uit te bouwen?

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

