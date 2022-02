Zulte Waregem boekt dankzij goal van Vossen levensbelangrijke zege in kelderkraker tegen Seraing

Jupiler Pro LeagueSlechter was het voetbal slechts zelden dit seizoen, maar op wilskracht pakte Zulte Waregem in het “do or die”-duel met Seraing toch eindelijk de eerste zege van 2022. En daarmee lijkt de redding een feit voor Essevee, dat naast Standard en over Eupen klimt in de klassering. Zes punten voorsprong op Seraing met nog vijf matchen te gaan, moet lukken, toch?