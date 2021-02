Zorgt corona-uitbraak bij Club voor nog meer druk bij kalendermanager? “Ik panikeer niet zo snel, hoor”

De corona-uitbraak bij Club Brugge brengt mogelijk ook de komende competitiewedstrijd tegen OH Leuven in gevaar. Die staat komende maandagavond op de kalender, dan zakken Marc Brys en co naar Jan Breydel af. Maar wat als er in de komende dagen nog meer spelers van de landskampioen positief zouden testen op Covid-19? Moet kalendermanager Nils Van Brantegem zich stilaan zorgen beginnen maken over een vraag tot uitstel vanuit Brugge?